Ponte Corleone a Palermo, traffico in viale Regione Siciliana: caos dopo il restringimento della carreggiata

Il restringimento della carreggiata sul ponte Corleone, a Palermo, sull'asse di viale Regione Siciliana che connette l' autostrada Palermo-Catania, comporta lunghe code e ingorghi.

Un imbuto che costringe gli automobilisti a procedere a passo di lumaca, con tempi di transitano che possono arrivare a 90 minuti. Il restringimento è stato deciso dall'amministrazione comunale dopo che nei mesi scorsi era stato consegnato dai vigili del fuoco una relazione sullo stato di pericolo del ponte.

In assenza di vie alternative, si è registrato anche questa mattina il caos in viale Regione Siciliana, ma anche nell'area tra la stazione centrale e la via Oreto, dove l'omonimo ponte necessita di manutenzione: anche su questa infrastruttura il traffico pesante è stato ridotto e al momento per i grossi Tir l'unica via d'uscita è quella di via Messina Marine, che subisce le conseguenze dell'aumento del traffico.

© Riproduzione riservata