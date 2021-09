Palermo, sul ponte Corleone a 30 all’ora: in pochi mesi tremila multe ai trasgressori

Difficile andare a 30 all'ora, soprattutto se si guidano auto o mezzi più pesanti. Più facile rispettare il limite di velocità se si ha una bici o una moto. È questo il limite imposto sul Ponte Corleone dove si procede da febbraio su corsie ristrette dai lavori propedeutici alla messa in sicurezza. Fino al 31 agosto sono state elevate 3103 multe, per un importo medio di 149 euro a infrazione. Di queste, 2990 prevedono la decurtazione di punti dalla patente e sembra che la contestazione sia arrivata pure ad un ex vigile urbano.

"È un altissimo il numero di sanzioni - dice il consigliere Gianluca Inzerillo, di Italia Viva - Chiunque sia transitato da quei luoghi sa che è praticamente impossibile circolare alla velocità di 30 km/k. I rischi sono due: o essere tamponato a causa della brusca frenata necessaria a decelerare o essere multato senza via di scampo".

L'articolo completo di Connie Transirico nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE