Palermo, falsa partenza dei lavori sul ponte Corleone: caos e multe

Oltre al caos su viale Regione anche una falsa partenza per i lavori di messa in sicurezza del Ponte Corleone. L’impresa che eseguirà gli interventi, come scrive oggi Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola, aveva in realtà già messo mano all’opera partendo da alcune indagini preventive, ma dimenticando di avvertire (48 ore prima) l’Ufficio alla mobilità per la necessaria ordinanza che detta tempi ed eventuali cambi alla viabilità, oltre a predisporre la vigilanza della polizia municipale.

La macchina con gli uomini che dovevano fare le prime indagini era stata era già calata per controllare lo stato delle «fondamenta» ma ieri è rimasta a penzolare inattiva. Così è scattata una multa di circa 850 euro. Una volta ripartiti i lavori, si spera oggi, ci saranno poi venti giorni per effettuare la prima fase di restayling di giunti, pontoni e archi e poi impermeabilizzazione e messa in sicurezza.

Intanto ieri traffico impazzito e multe per eccesso di velocità per chi ha superato il limite di 30 all’ora.

