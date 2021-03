Sparatoria allo Zen di Palermo, via alle indagini: il video da via Fausto Coppi

Nel video via Fausto Coppi il luogo in cui è avvenuta la sparatoria nel quartiere Zen di Palermo. Due uomini, padre e figlio, Giovanni e Antonino Colombo, sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco.

I due, dopo i primi soccorsi, sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia. Come si vede dalle immagini video, sul posto sono presenti sia i carabinieri che gli agenti della polizia e della Scientifica. Sono stati già prelevati alcuni bossoli nel luogo in cui è avvenuto l’episodio.

Appena due settimane fa l’ultima sparatoria allo Zen di Palermo. Emanuele Cipriano, 32 anni, era stato raggiunto al fianco da due colpi di revolver nei pressi di via Girardengo. Portato immediatamente all’ospedale Villa Sofia e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, fu proprio lui a indicare agli inquirenti l'identità del presunto aggressore, poi rintracciato dalle forze dell’ordine in piazza Croci. I due avrebbero litigato per una vicenda legata allo spaccio e la discussione verteva su una cifra di denaro irrisoria.

