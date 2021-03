Sparatoria allo Zen 2 di Palermo, due fermi: c'è anche un indagato nell'inchiesta sugli spaccaossa

Sono due le persone fermate per la sparatoria di ieri allo Zen 2 nella quale sono rimasti feriti Giuseppe e Antonino Colombo, padre e figlio. Dopo rapide indagini da parte degli investigatori della squadra mobile, diretti da Rodolfo Ruperti, nella notte, è scattato il fermo di Letterio Maranzano, 35enne, rimasto ferito e che si era fatto medicare a Villa Sofia, e del fratello di Letterio, Pietro, 21enne. Sono accusati di tentato omicidio, con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento è firmato dalla Direzione distrettuale antimafia. Secondo quando accertato dalla polizia avrebbero fatto parte di un commando composto da una decina di persone che ieri ha teso l’agguato alle vittime.

Letterio è già salito alla ribalta della cronaca: è indagato nell'inchiesta sugli spaccaossa. Ma anche Antonino Colombo è un soggetto noto alle forze dell'ordine: era protetto dal capomafia dello Zen, Giuseppe Cusimano, e distribuiva la spesa durante il lockdown.

Ieri pomeriggio i Colombo e i Maranzano si erano dati appuntamento per strada per discutere di qualcosa ma il colloquio e il chiarimento è degenerato in una sparatoria con tre feriti. Il commando, che secondo gli inquirenti sarebbe vicino a clan mafiosi, avrebbe teso una trappola ai Colombo. Quando questi ultimi si sono accorti delle intenzioni della banda, che scesa dalle auto ha cominciato a sparare decine di colpi, i tre sono riusciti a fuggire prima a piedi poi in auto. Tra i due gruppi ci sarebbe stata un lite qualche ora prima dell’aggressione.

