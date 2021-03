Coronavirus, Orlando: "A Palermo meno casi rispetto a 2 settimane fa, pronto ad allentare le restrizioni"

A Palermo meno contagi rispetto a quanto indicato nel rapporto inviato l'8 marzo dall'Asp al Comune di Palermo. Lo rende noto il sindaco Leoluca Orlando che in questo video annuncia anche un allentamento delle restrizioni a Palermo.

I dati comunicati quasi due settimane fa indicavano 11.300 positivi a Palermo e 12.700 complessivi in provincia. A Palermo ora risultano 2.944 attuali positivi, in tutta la provincia 4.836, segno che il dato del capoluogo nella scorsa rilevazione era probabilmente sovrastimato. Ecco i nuovi dati.

"Abbiamo ottenuto i dati epidemiologici ripuliti da una serie di imperfezioni e lacune che registrano un andamento dei contagi che può essere contenuto e che consentirà qualche manovra di alleggerimento delle restrizioni".

Cosa è cambiato dunque rispetto a due settimane fa quando il numero dei casi indicati per la città di Palermo era molto più altro? In una nota congiunta diffusa nel pomeriggio il sindaco Orlando, il direttore dell’Osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale della Salute Letizia Diliberti e il commissario straordinario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa spiegano: "Nessun dato difforme o errato, semmai un aggiornamento dei guariti del territorio dell'Asp di Palermo dove è stata condotta una ulteriore e precisa elaborazione (con mezzi e strumenti digitali a disposizione di localizzazione) dell’andamento epidemiologico che consegna un quadro sempre aderente alla realtà. Ribadiamo - concludono - che tale dato è confortante e qualsiasi eventuale nuova misura verrà adottata in funzione esclusivamente dell'aumento per nuovi positivi.”

