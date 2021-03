Coronavirus, ecco dove sono i casi a Palermo: allarme all'Arenella, Zen, Brancaccio e Sperone

Quella di Palermo resta nettamente la provincia con più contagi: 342 nelle ultime 24 ore. Sono 2.944, invece, i casi attuali di Coronavirus nel capoluogo, come ha comunicato il sindaco Leoluca Orlando, evidenziando anche che il dato nella scorsa rilevazione era nettamente più alto rispetto a quello evidenziato adesso: i dati comunicati quasi due settimane fa indicavano 11.300 positivi a Palermo e 12.700 complessivi in provincia.

ECCO IL REPORT AGGIORNATO

In città la mappa dei contagi indica una diffusione non omogenea dei contagi. Ci sono zone più colpite come l'Arenella, lo Zen, ma anche lo Sperone e Brancaccio.

Nella seconda circoscrizione sono 417 gli attuali positivi secondo il report inviato dall'Asp al Comine, nella quinta sono 422 e nella settima 527 il dato più alto. Già in quest'ultima zona, che comprende l'Arenella e lo Zen, il sindaco di Palermo da alcuni giorni aveva previsto restrizioni come la chiusura dei mercati rionali e c'era paura tra i genitori che chiedevano anche la chiusura delle scuole.

Per quanto riguarda le altre circoscrizioni, nella prima gli attuali positivi sono 108, nella terza 218, nella quarta 365, nella sesta 266 e infine nell'ottava 395. Gli attuali positivi, nel resto della provincia di Palermo, sono, infine, 1.892.

