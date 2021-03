La "vampa" di san Giuseppe dopo la sassaiola: il video dal quartiere Sperone a Palermo

"Vampa" di san Giuseppe ieri sera nel quartiere Sperone. Come da tradizione, anche quest'anno è stata organizzata da alcuni abitanti della zona il classico falò in onore del santo. Un appuntamento irrinunciabile che si è comunque rispettato nonostante la sassaiola contro i carabinieri e i vigili del fuoco di qualche ora prima.

Gli scontri si sono verificati in via Epifanio Li Puma, allo Sperone appunto, dove le forze dell'ordine erano intervenute per spegnere alcuni cumuli di legna incendiati appunto per la vampa.

Durante le operazioni di spegnimento, i militari e i vigili del fuoco sono improvvisamente stati fatti oggetto del lancio di pietre. Nessun ferito ma i sassi hanno colpito l’autovettura di servizio, infrangendone il lunotto.

