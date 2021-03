Sospesa la Ztl a Palermo, ordinanza dal 22 marzo al 5 aprile

Ztl sospesa a Palermo. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando. Il primo cittadino, l'assessore Giusto Catania, in condivisione con tutta la giunta comunale, "alla luce dell'analisi dei dati sull'andamento del traffico e dei report forniti da Amat circa la richiesta di Tpl in città, hanno deciso - sta scritto in una nota - che la Ztl centrale diurna sarà sospesa dal prossimo lunedì 22 marzo fino al 5 aprile compreso, salvo ulteriori proroghe". Resta analogamente sospesa la ZTL notturna.

Soddisfatti Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palermo, ed Elisabetta Luparello, coordinatrice della Lega giovani: "Era quello che aveva proposto la Lega, che ha anche protestato con un sit-in quando la Ztl era sta riattivata".

"L'amministrazione comunale - aggiungono - ha attivato di nuovo la modalità buon senso. Ci dispiace però che i palermitani debbano continuare a subire il caos che, evidentemente, c'è nella programmazione dell'assessore Catania, con queste continue sospensioni e riattivazioni. Oltre a chiedere che la Ztl venga sospesa fino alla fine della pandemia, chiediamo al sindaco Orlando di fare un ulteriore passaggio di buon senso e sospendere anche l'assessore Catania dalla giunta", concludono Gelarda e Luparello.

