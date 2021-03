Vampe di San Giuseppe a Palermo, pietre contro carabinieri e vigili del fuoco

Sassaiola contro i carabinieri e i vigili del fuoco che ieri sera, in via Li Puma, nel quartiere Sperone a Palermo, sono intervenuti per spegnere alcuni cumuli di legna incendiati per una vampa di San Giuseppe.

Durante le operazioni di spegnimento, infatti, i militari e i Vigili del Fuoco sono improvvisamente stati fatti oggetto del lancio di pietre. Nessun ferito ma i sassi hanno colpito l’autovettura di servizio, infrangendone il lunotto. Gli autori del danneggiamento aggravato sono già in corso d’identificazione e rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni.

