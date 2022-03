Notte di "Vampe" a Palermo, paura e scontri con le forze dell'ordine

Brancaccio, Kalsa, Albergheria, Cala, Oreto. La serata della vigilia di san Giuseppe, a Palermo, è stata caratterizzata da vampe (oltre 50 quelle trovate in giro per la città) e scontri con le forze dell'ordine. Il bilancio è di un carabiniere ferito al volto, dieci auto danneggiate dalle fiamme, un vetro del tram distrutto e sassi contro i vigili del fuoco.

La tradizione di dar fuoco a cataste di legna per la strada è stata "rispettata" anche questa volta nei quartieri della periferia del capoluogo siciliano, causando paura fra i residenti e momenti di tensione con la polizia. Una usanza ormai vietata da anni e che però continua ad essere portata avanti, nonostante il pericolo che ne deriva.

Nel quartiere Brancaccio, cui si riferiscono queste immagini, alcuni ragazzi hanno appiccato l'incendio lanciando pietre e bottiglie di vetro. Scena molto simile alla Kalsa: fiamme altissime e fuori controllo con conseguente intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo.

Nella zona di via Oreto, in via Vito D’Ondes Reggio, poco distante da via Perez, alcuni ragazzi sono stati intercettati dalla polizia mentre trasportavano della legna, gli agenti hanno cercato di fermarli ma i giovani hanno creato un "muro" fatto di cassonetti per i rifiuti, incendiando ugualmente la legna. Da lì momenti di tensione con le forze dell'ordine che volevano impedire che la situazione degenerasse. Un sasso in via Bartolomeo Sirillo, sempre nella zona di via Oreto, ha colpito al volto un carabiniere del radiomobile. Il militare è stato portato al Policlinico per essere medicato. In via Gerbasi, all'angolo con la via dei Benedettini, nei pressi del campus universitario una vampa ha danneggiato dieci auto parcheggiate.

E un incendio alla Cala ha distrutto due palme, il fuoco è stato appiccato alle piante vicino al mercato ortofrutticolo, poco dopo piazza XIII vittime. Gli alberi si trovavano a pochi passi dal parcheggio Ztl e da alcune abitazioni. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

Nel quartiere Albergheria la vampa di San Giuseppe ha causato l'incendio di un furgone parcheggiato vicino al fuoco e Din un cassonetto dei rifiuti, il tutto poco distante dall'Ospedale dei Bambini.

Durante l'accesione di un'altra vampa in via Pecori Giraldi, qualcuno ha iniziato a lanciare pietre contro il tram. Una ha mandato in frantumi un vetro. In diverse zone di Palermo, come in piazza Guadagna, i ragazzini per proteggere la catasta di legno dagli idranti dei pompieri hanno iniziato una fitto lancio di pietre. Alcuni sassi hanno danneggiato i mezzi di soccorso.

© Riproduzione riservata