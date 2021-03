La sparatoria a Palermo, sul luogo dell'agguato: scompiglio allo Zen

Sul luogo della sparatoria allo Zen in via Nado Nadi, a Palermo. A rimanere ferito è stato un uomo di 32 anni, che al momento del fuoco si apprestava a entrare o uscire (non è ancora chiara la dinamica) nella sua auto.

L'uomo ha riportato una ferita al fianco, ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie, mentre sul luogo operano la scientifica e la polizia di stato, per chiarire anche le motivazioni della sparatoria, ancora ignote. L'evento ha creato scompiglio e allarme nel quartiere.

