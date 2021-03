Servizio di monopattini in sharing attivato anche a Palermo: 400 mezzi per il noleggio

Dopo aver attivato il proprio servizio di monopattini in sharing in altre città italiane Bird, società con sede in California, arriva anche a Palermo dopo Roma, Torino, Verona, Rimini, Pesaro, Firenze, Aprilia, Collegno e Viareggio.

Da oggi 400 monopattini potranno essere noleggiati in determinate zone della città. Ci saranno, inoltre, delle apposite aree di parcheggio preferenziale al termine di ogni noleggio da parte degli utenti, al fine di consentire il corretto utilizzo del mezzo ed evitare ingombri in strada.

"Siamo felici di portare il nostro servizio anche a Palermo - afferma Cristina Donofrio, general manager di Bird Italia -. Vogliamo ringraziare in primis il Comune per averci scelto: siamo convinti che questo connubio con la città sarà di fondamentale importanza per portare un cambiamento radicale nel concepire la mobilità urbana. I monopattini sono un ottimo mezzo per coprire il cosiddetto 'ultimo miglio', ovvero quei tratti di strada che sono troppo distanti da percorrere a piedi ma troppo brevi per prendere l'auto. Senza mai dimenticare il tema sicurezza".

© Riproduzione riservata