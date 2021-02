Monopattini a Palermo, al via il servizio di noleggio: 1.200 mezzi per le strade

Via libera a Palermo al servizio di noleggio di monopattini elettrici. Si chiama monopattino-sharing e il Comune ha già individuato le prime tre ditte che svolgeranno il servizio in città. Ognuna delle aziende coinvolte potrà mettere su strada una flotta di 400 mezzi: 1.200 monopattini, dunque, a disposizione per le strade del capoluogo siciliano.

"È un importante risultato che renderà presto disponibile in città migliaia di questi piccoli mezzi a emissioni zero - dice l'assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania -, fondamentali per supportare una mobilità sostenibile, economica e intelligente sui piccoli tragitti. Un contributo importante non solo per il miglioramento della qualità dell'aria, ma anche per la vivibilità complessiva di tutto il territorio cittadino".

Un provvedimento che arriva nei giorni in cui il traffico di Palermo è sotto scacco, soprattutto in viale Regione Siciliana, arteria principale della viabilità cittadina, per via dei lavori da una parte e dall'altra della circonvallazione. Da un lato (direzione Catania-Messina) il Ponte Corleone alleggerito dai mezzi pesanti e dall'altro il "tappo" (direzione Trapani-Mazara del Vallo) all'altezza di via Principe di Paternò.

Il nuovo servizio sarà affidato alla Bird Rides Italia, alla Bit Mobility e alla Helbiz Italia già impegnato in un progetto simile in realtà come Milano e Parigi. All'avviso avevano risposto dieci società, per un totale di almeno 4.000 mezzi disponibili a fronte della possibilità di una flotta cittadina totale di seimila monopattini.

Da parte del sindaco Leoluca Orlando viene, invece, rimarcato "l'interesse mostrato da tanti operatori del settore, alcuni dei quali aventi i propri riferimenti in importanti società internazionali che già operano nelle principali città europee e italiane. È una conferma che questo particolare settore di mercato della mobilità è in fase di grande sviluppo anche a Palermo, motivo in più per puntare sul supporto e la promozione della micromobilità sostenibile".

