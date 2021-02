Femminicidio a Palermo, lo sgomento dei vicini in via Vanvitelli: "Mai sentito un litigio"

Piera Napoli, madre di tre figli, uccisa stamane a coltellate e trovata morta nella sua abitazione a Palermo, era molto conosciuta nel quartiere Cruillas. Il marito ha confessato l'omicidio.

I vicini e i residenti del quartiere non sono molto loquaci. Una vicina racconta di una coppia felice che si amava.

«Non ho sentito nulla oggi - dice - stavano qui da otto anni. La notizia mi ha sconvolta. Erano innamorati». Ma altri invece affermano che la coppia litigava e le grida delle liti si sentivano spesso negli ultimi tempi. Qualcuno racconta che alcune settimane fa una volante della polizia era intervenuta in via Vanvitelli per una lite della coppia.

