Madre e neonato morti dopo il parto a Palermo, un corteo di moto per l'ultimo saluto a Candida

Dolore e rabbia per l'addio a Candida Giammona e Leon, mamma e figlioletto morti a Palermo poco dopo il parto programmato alla clinica Candela.

I funerali si svolgeranno alle 12 nella chiesa di Sant’Ernesto in via Campolo. A salutare mamma e figlio un corteo di moto Harley Davidson. Le moto erano la passione di Candida, hobby che condivideva col marito Dani, entrambi facevano parte dell'associazione motociclistica Palermo Chapter HOG.

"Ci stringiamo attorno al dolore del nostro socio Dani e a tutta la famiglia in questo momento straziante - scrive l'associazione -. La notizia della scomparsa di Candida e del suo bambino è stata inattesa. Attendevamo, come tutti, di festeggiare la gioia di una nascita, e ci siamo trovati spiazzati di fronte alla notizia della morte. Candida era un membro attivo e amato del Chapter da molti anni. Conserviamo e conserveremo sempre il ricordo del suo sorriso e della sua gentilezza, della sua disponibilità nei confronti di tutti i soci. Pur nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, abbiamo deciso di tributare l'ultimo saluto a Candida come usanza del Chapter, con un ultimo corteo di Harley-Davidson, di quel mondo che lei che ha condiviso con passione assieme al marito".

