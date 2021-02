I funerali di Candida e Leon morti dopo il parto a Palermo, l'omelia: "Accertare le cause"

Tanto dolore per l'ultimo saluto a Candida Giammona e Leon, mamma e figlioletto morti a Palermo poco dopo il parto effettuato alla clinica Candela. "Esprimo il desiderio e l'auspicio che, nel più breve tempo possibile, si possano accertare le cause che hanno trasformato l’attesa di un lieto evento in una angosciata attesa prima e un luttuoso evento dopo - ha detto nell’omelia del funerale don Carmelo Vicari, parroco di Sant'Ernesto - In occasione del funerale di Candida Giammona e del piccolo Leon possa essere così soddisfatta la vostra giusta richiesta di familiari, amici e di gente comune di una giusta giustizia".

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine.

Video di Piero Longo

