A Caccamo candele sui balconi per ricordare Roberta Siragusa

A Caccamo candele accese sui balconi e alle finestre in ricordo di Roberta Siragusa. L'iniziativa, e questo video, sono stati realizzati da alcuni amici di Roberta, la diciassettenne trovata morta domenica mattina nelle campagne del Monte San Calogero. In carcere, con l'accusa di omicidio volontario, il fidanzato della ragazza, il diciannovenne Pietro Morreale, che si professa innocente. È stato lui, proprio domenica, a portare i carabinieri sul luogo dove si trovava il cadavere semicarbonizzato di Roberta. Davanti agli investigatori, nel corso dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Adesso Morreale si trova detenuto presso il carcere di Termini Imerese.

© Riproduzione riservata