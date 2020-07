Palermo, follia nel traffico in viale Regione: auto attraversano il marciapiede per cambiare carreggiata

Momenti di follia oggi in viale Regione Siciliana a Palermo, in direzione Trapani. A causa della chiusura del sottopasso di via Leonardo da Vinci dopo il nubifragio che ha messo in ginocchio la città, c'è chi ha pensato bene di "evitare" le code chilometriche compiendo manovre a dir poco pericolose.

Poco dopo l'incrocio con via Perpignano, come si vede da questo video, alcuni automobilisti hanno deciso di tornare indietro attraversando il marciapiede immettendosi nella carreggiata opposta. Una manovra non solo vietata ma anche rischiosa, con le auto in corsa e i clacson che segnalavano il pericolo.

Video di Piero Longo

© Riproduzione riservata