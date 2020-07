Nubifragio a Palermo, riaperte le corsie laterali di viale Regione: entro domani sera pronte tutte le carreggiate

Entro domani sera tutta viale Regione Siciliana dovrebbe tornare percorribile. Vigili del fuoco, protezione civile ed Esercito al lavoro in particolare nel sottopasso di via Leonardo da Vinci dove adesso bisognerà rimuovere i detriti rimasti e pulire la strada.

Intanto sono state riaperte tutte le corsie laterali della circonvallazione. Si può tornare a transitare anche nel sottopasso di viale Lazio in direzione Trapani, mentre Amap e Rap hanno avviato l'intervcento di lavaggio e verifica del manto stradale e degli impianti in direzione Messina. L'apertura è prevista entro le 21.

In via Leonardo da Vinci, invece, sono ancora in corso le operazioni di vigili del fuoco e protezione civile per la rimozione del fango. Domani mattina è in programma l'intervento di Amap, Rap ed Esercito per rendere possibile la riapertura al transito delle auto entro domani sera.

L'ESERCITO IN AZIONE. Già dalle prime ore di questa mattina, i militari del 4° reggimento Genio della Brigata "Aosta" sono intervenute su richiesta del prefetto di Palermo per ripristinare la viabilità in viale Regione. L'Esercito Italiano è stato impiegato più volte, negli ultimi anni, in attività di soccorso alle popolazioni colpite da eventi naturali.

