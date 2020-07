Nubifragio a Palermo, Orlando: "Città impreparata ma risposta immediata"

A tre giorni dalla bomba d'acqua che ha paralizzato Palermo, torna percorribile viale Regione Siciliana. Soddisfatto per il lavoro svolto, seppur in emergenza, il sindaco Leoluca Orlando: "Nubifragio non segnalato che ha colto città impreparata - ha detto. Immediata risposta di tutta la struttura comunale, delle partecipate".

Il sindaco ha poi ringraziato "quanti hanno lavorato sotto coordinamento della Prefettura per superare emergenza, soprattuttovigili del fuoco, volontari di Protezione Civile ed Esercito".

