In attesa che venga riaperta tutta viale Regione Siciliana, dopo il nubifragio di mercoledì scorso a Palermo, gli automobilisti continuano a rimanere "intrappolati" nel traffico lungo via Leonardo da Vinci, via Michelangelo e strade limitrofe.

Ormai manca poco per il completamento dei lavori di pulizia di viale Regione e poi i palermitani, la cui pazienza è ormai ai limiti, tireranno un sospiro di sollievo.

