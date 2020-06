"C'è una donna dispersa in mare", tensione di spiaggia: in corso le ricerche a Balestrate

Momenti di tensione e panico a Balestrate, dopo la segnalazione di una ragazza in difficoltà dopo essersi tuffata nonostante il mare fosse molto agitato. Pare che la donna fosse in acqua insieme a un ragazzo, anche lui in difficoltà per la forte corrente ma successivamente soccorso e salvato.

Il ragazzo ha raccontato di essere in compagnia di un'amica che però non è più tornata in riva. Immediate le ricerche da parte di un elicottero della polizia e dei mezzi della guardia costiera.

