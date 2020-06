Giallo per la ragazza scomparsa in mare a Balestrate, continuano le ricerche

Continuano le ricerche della ragazza scomparsa in mare a Balestrate, nel Palermitano. Fiato sospeso per la giovane risulta dispersa da ieri pomeriggio.

La scia tragica che ha investito il Palermitano nella prima domenica di estate non si arresta. L’allarme è scattato dopo il salvataggio di un giovane che si era tuffato per un bagno ma la forte corrente lo stava trascinando al largo. Appena entrato in contatto con i soccorritori ha avvertito che con lui c'era anche una sua amica scomparsa tra i flutti.

Immediate le ricerche da parte della polizia e dei mezzi della guardia costiera mentre in spiaggia tra i bagnanti si vivevano momenti di ansia e tensione. Il ragazzo si è dileguato dopo essere stato soccorso. Le ricerche non hanno portato ad alcun esito.

