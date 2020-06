Dispersa a Balestrate, stop alle ricerche: "Nessuna traccia, nè denuncia di scomparsa"

Dopo 48 ore sono state sospese le ricerche della ragazza data per dispersa nel mare di Balestrate. La Capitaneria di porto, dopo essere stata impegnata da domenica scorsa, ha deciso di concludere la perlustrazione. Nessuna ragazza sarebbe stata dispersa, nessun abito od oggetto, come detto nei giorni scorsi, è stato ritrovato in spiaggia ed inoltre nessuno ha presentato denuncia di scomparsa.

La vicenda era apparsa strana già nel momento in cui si è verificata. A Balestrate, così come in tutta la costa del palermitano, il mare, domenica scorsa, era molto agitato (a Cefalù è morto un uomo annegato) e un ragazzo, dopo essere stato soccorso in acqua, aveva detto che con lui c'era un'amica che però non trovava più.

Subito sono scattate le ricerche mentre il giovane è sparito nel nulla. Adesso lo stop alle ricerche di una ragazza che forse mai avrà fatto il bagno a mare o che magari, data in difficoltà, era riuscita a raggiungere da sola la riva.

