Palermo, tablet e buoni spesa per le famiglie povere: "La situazione è disperata"

Serena Flores dell'Albero della Vita parla della raccolta fondi per le famiglie povere di Palermo, dai buoni spesa alla consegna di tablet per i bambini dello Zen e di Brancaccio.

"La situazione alla quale assistiamo ogni giorno è disperata. Ci chiamano mamme che non riescono a garantire il cibo ai figli, per mancanza di lavoro e dunque di soldi", dice la Flores.

Intanto, a Palermo domani saranno consegnati 120 tablet e connessioni internet a famiglie a rischio di esclusione sociale dei quartieri Zen e Brancaccio. L’Albero della vita promuove l’iniziativa consegnando connessioni internet e tablet e buoni spesa per mille famiglie in povertà in tutta Italia. Perchè nell’emergenza non venga lasciato indietro nessuno.

