Coronavirus, Caritas ed esercito uniti: spesa alle famiglie povere di Palermo

La Caritas di Palermo e l'Esercito sono impegnati ogni giorno nella distribuzione di sacchi della spesa per le famiglie indigenti di Palermo.

Nella parrocchia di San Francesco di Paola c'è stata la distribuzione di centinaia di sacchi della spesa in occasione della festività del 25 aprile.

Ogni persona, regolarmente munita di carta d'identità e codice fiscale, ha fatto la fila ordinatamente per poter ritirare beni quali pasta, riso, sughi pronti e scatolame.

Un lungo serpentone di persone fin dalle prime ore della mattinata si è messa in coda in via Sant'Oliva.

Un'emergenza che non è solo sanitaria ma soprattutto economica e sociale. Solo al comune di Palermo sono arrivate in quattro settimane oltre 36mila istanze per gli aiuti alimentari, una mole impressionante di richieste proprio per far fronte a chi vive di espedienti, a chi lavorava in nero ed è fermo da settimane e a chi non riesce più ad andare avanti con lavoretti saltuari.

In questo video di Marco Gullà, le interviste a don Antonio della parrocchia di San Francesco di Paola e a Vincenzo Maniaci primo luogotenente presidente associazione del Fante Palermo

