Balestrate, il video dei danni dopo il terribile incendio

Ecco cosa resta a Balestrate una volta spento il terribile incendio che la scorsa notte ha distrutto un supermercato Sisa e lo storico Bar del Golfo.

Le fiamme sarebbero partite da un'auto parcheggiata nella zona di via Madonna del Ponte investendo poi altre due auto. Non ci sono feriti ma i danni sono ingenti. Sono intervenuti carabinieri della compagnia di Partinico e vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo che da una prima ricostruzione appare doloso.

© Riproduzione riservata