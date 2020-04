Balestrate, morto l'uomo precipitato dal balcone di casa

Dopo tre settimane in agonia è morto, all'ospedale Villa Sofia di Palermo, Giampaolo Gaeta, caduto dal balcone di casa, in via Volta nel centro storico di Balestrate. L'uomo era ricoverato al Trauma center e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

L'indagine sulle modalità della caduta è affidata, come riporta Michele Giuliano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ai carabinieri della Compagnia di Partinico che sul caso mantengono il più stretto riserbo. Sembra che l'uomo fosse solo in casa quando si è verificato l'incidente. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti Gaeta è caduto dal primo piano ed ha battuto la testa sull'asfalto.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE