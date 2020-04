Balestrate, fiamme e paura nella notte: incendio distrugge un supermercato e uno storico bar

Un incendio questa notte ha gravemente danneggiato il supermercato Sisa di Balestrate. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da un'auto parcheggiata accanto e hanno investito lo storico bar del Golfo. Non ci sarebbero feriti.

I carabinieri indagano sulle cause del rogo. Sono in corso verifiche nella struttura del supermercato, che in questo periodo, per l'emergenza coronavirus e i conseguenti divieti, effettuava molte consegne a domicilio. Quanto accaduto renderà più difficile l'approvvigionamento per le famiglie.

Incendio distrugge supermercato a Balestrate: il video delle fiamme

