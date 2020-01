"Sei quello delle pensioni": il video che svela la truffa dei falsi invalidi

"Ti conoscono tutti al paese". "Si lo so, sono come una prostituta", risponde il soggetto. "Sei conosciuto come quello che fa dare le pensioni", sottolinea l'altro. Nel video ecco le intercettazioni e le immagini degli appostamenti con cui la guardia di finanza ha scoperto un'organizzazione del Palermitano dedita alla cosiddetta "truffa dei falsi invalidi". Operazione che ha portato oggi all'arresto di due persone, Antonino Randazzo, 57 anni, di Terrasini in pensione dal 1991, e Filippo Accardo, 48, anni, di Camporeale titolare di due Caf, uno a Palermo in corso Alberto Amedeo e uno a Terrasini in via Santa Rosalia. Decine gli indagati, fra cui medici e impiegati dell'Inps.

L’organizzazione si occupava, in cambio di denaro, di tutta la trafila per ottenere il sussidio anche a persone che non ne avevano alcun diritto.

