L'omicidio di Ana a Partinico, il video dei funerali

Si sono svolti nella chiesa madre di Giardinello i funerali di Ana Maria Di Piazza, la trentenne uccisa sabato scorso dal suo amante con dieci coltellate. In lacrime i familiari e gli amici che hanno salutato per l'ultima volta la giovane Ana, vittima della violenza di Antonino Borgia.

"Ana - ha detto il parroco - era una giovane donna dal passato travagliato, ma capace di dare amore alla creatura che aveva scoperto di aspettare. La affidiamo a Cristo, a cui appartiene perché ha dato la vita per lei. Le parole del Vangelo possono essere un conforto, nonostante lo sdegno per questa vicenda. Quello che è successo ci fa riflettere sul fatto che viviamo in una società che non sa più distinguere cosa è bene e cosa è male".

