In prima fila davanti al Teatro Massimo, il video del topo più fotografato di Palermo

In prima fila davanti al Teatro Massimo di Palermo. Un topolino, come si vede in questo video, è stato ripreso mentre rosicchia i rifiuti di un cestino in piazza Verdi.

E per qualche minuto ha rubato al teatro i flash dei turisti, incuriositi dalla sua presenza. "Si fa anche accarezzare", scherza l'autore del video.

La presenza dei topi in luoghi pubblici o molto frequentati in città sembra sempre più massiccia. Nei giorni scorsi erano stati avvistati all'interno dell'assessorato comunale alla scuola in via Notarbartolo, costringendo alla chiusura degli uffici per consentire la pulizia straordinaria e la derattizzazione.

