Topi all'interno dell'assessorato comunale alla scuola e dipendenti per strada. Brutta sorpresa oggi in via Notarbartolo, con gli uffici che sono stati inevitabilmente chiusi e i dipendenti fatti uscire per consentire la pulizia straordinaria e la derattizzazione.

Nell'ultimo mese, all'interno del palazzo, sarebbero già state eseguite altre disinfestazioni. Inevitabilmente sospeso per tutta la giornata anche il ricevimento al pubblico.

