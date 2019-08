Palermo, via i cordoli da via Roma: arriva il doppio senso di marcia

La seconda fase della rivoluzione del traffico nel centro storico di Palermo dovrebbe concretizzarsi questa settimana. Dopo la chiusura della parte bassa di corso Vittorio Emanuele, ora tocca al Cassaro centrale e a via Maqueda sino a piazza Giulio Cesare, e a via Roma che sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Oggi, come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, incontrerà gli uffici per essere aggiornato su come stia procedendo l'attività di installazione dei cartelli stradali, ripristino dei tratti rovinati, disegno della segnaletica orizzontale e smontaggio dei cordoli, preliminare all'avvio del secondo step di chiusura e semipedonalizzazione nel centro storico.

In questo video di Marcella Chirchio i lavori in corso in via Roma per la rimozione dei cordoli.

