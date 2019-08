Chiude il Cassaro a Palermo per dar vita ad una nuova fase della pedonalizzazione a Palermo. Dopo la chiusura della parte bassa di corso Vittorio Emanuele, ora tocca al Cassaro centrale e a via Maqueda sino a piazza Giulio Cesare, e a via Roma che sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Tra i residenti c'è molto scetticismo ma c'è anche chi ritiene che possa essere una giusta scelta da parte dell'amministrazione comunale.

Video di Marcella Chirchio

