Palermo, da venerdì via Roma a doppio senso di circolazione

Da venerdì prossimo doppio senso di marcia in via Roma. Si tratta del terzo step della pedonalizzazione del centro storico di Palermo che, dopo la chiusura del Cassaro basso (da via Roma a piazza Marina) e quella di via Maqueda, prevede anche il doppio senso di circolazione in un'arteria nevralgica della città. Via Roma che diventa a doppio senso di marcia, perdendo le corsie preferenziali, dalla stazione fino all'incrocio di via Cavour.

Tutti i provvedimenti avranno validità fino al 12 gennaio. In questi giorni si sta provvedendo a togliere i cordoli e installare la nuova segnaletica e mercoledì mattina ci sarà una riunione per definire gli ultimi dettagli tecnici.

L'area fra piazza Villena e piazzetta Marchese Arezzo/via degli Schioppettieri diventerà isola pedonale, eccezion fatta dalle 7 alle 10 (come prevedono le regole sulla Ztl). Rimarrà transitabile una corsia di marcia centrale, a senso unico, per consentire il passaggio dei veicoli autorizzati, quali forze dell'ordine, mezzi di soccorso e taxi, con limite di velocità fissato a 10 chilometri all'ora.

Dai Quattro Canti a piazza Giulio Cesare verrà chiuso, invece, tutti i giorni feriali (eccetto dalle 7 alle 10), mentre nei festivi la chiusura sarà per tutta la giornata e verrà modificato anche il senso di marcia ovvero, si transiterà in direzione dei Quattro Canti. Le auto saranno costrette a transitare nel Cassaro centrale in direzione via Roma e poi si potrà girare o verso il Politeama o in direzione della stazione centrale.

