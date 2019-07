Svelata la statua della Santuzza: così è partita la lunga notte del Festino a Palermo

La lunga notte del Festino a Palermo comincia da qui, dal tradizionale svelamento della statua della Santuzza che domina il Carro Trionfale. Ecco il video realizzato in diretta da corso Vittorio Emanuele.

Fitto il programma della serata che parte alle 21 dal Piano di Palazzo Reale con lo spettacolo "Santa Rosalia e il Genio di Palermo": per la prima volta, infatti, i due numi tutelari della città, religioso e laico, dialogheranno all'interno dell'articolata performance che coinvolgerà diversi gruppi artistici. Sulla scena anche due Rosalia, una danzante e una che, con il proprio canto, rappresenterà l'anima della Santuzza.

Si assisterà a una serie di kermesse: dal teatro alla danza, dalla musica al canto, con il Coro di voci bianche e la Kids Orchestra entrambi del Teatro Massimo, per giungere alle esibizioni artistiche acrobatiche, durante la nascita di Rosalia, la tentazione dei diavoli e la Peste, che vedranno in aria cittadini palermitani nella performance curata da La Fura dels Baus e l'esecuzione della Danza del Fuoco.

Da qui l'imponente Carro Trionfale, una specie di palcoscenico mobile di 9000 chili alto 11 metri, largo 5,40 e lungo 10, animato da luci, musica e movimenti meccanici, trainato come da tradizione dai cittadini delle Comunità multietniche coordinate da Rajendra Bitrayya, da 8 detenuti del Carcere Ucciardone e dai fedeli, comincerà la sua sfilata lungo il Cassaro per giungere al Foro Italico. Al culmine dalla processione il sindaco Leoluca Orlando salirà sul carro per gridare "Viva Palermo, viva Santa Rosalia, viva".

