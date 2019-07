L'omaggio di Palermo alla Santuzza: la lunga notte del Festino in diretta video

La lunga notte del Festino in diretta dal Cassaro di Palermo. L'omaggio alla Santuzza, giunto alla sua 395esima edizione, anche quest'anno va in diretta su Tgs, Gds.it e sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia con il commento di Salvo La Rosa.

Dopo lo svelamento della statua della Santuzza sul carro, che ha dato il via all'evento di oggi, ecco la sfilata del carro passo dopo passo e in diretta grazie alle quattro postazioni tv lungo il percorso: Salvo La Rosa segue il corteo a ridosso di Porta Felice, le altre sono sul Piano di Palazzo Reale, alla Cattedrale e ai Quattro Canti. In diretta Cristina Arcuri, Salvatore Fazio e Aurora Fiorenza, con il coordinamento della responsabile delle News, Marina Turco. Ogni momento del Festino viene raccontato fino al tradizione spettacolo dei giochi di fuoco.

E domani si ricomincia col secondo appuntamento che avrà come protagonista la processione religiosa dell'urna a partire dalle 18,45.

Le lunghe dirette del Festino sono realizzate con il supporto tecnico di VideoBank, regia di Emanuele Cammarata e vanno in onda, oltre che sulle due emittenti, anche su Viva L'Italia Channel (canali 875 e 879 di Sky); in streaming su www.gds.it e www.gazzettadelsud.it, e sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia, oltre che su Salvolarosaofficial.

