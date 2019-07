Festino di Palermo, Lorefice: "No a indifferenza e insensibilità"

Un invito a "non farsi prendere dal contagio devastante dell'indifferenza e dell'insensibilità che pietrifica la coscienza e obnubila la mente" è stato lanciato dal vescovo di Palermo Corrado Lorefice in occasione della messa celebrata a Palazzo delle Aquile per il tradizionale appuntamento alla vigilia del festino di Santa Rosalia a cui ha partecipato il sindaco Leoluca Orlando.

Il prelato ha poi chiesto ai fedeli di "alzarsi dai nostri esili mentali, a venir fuori dagli angusti confini di patrie paradisiache proiettate per rinchiuderci in false sicurezze, precludendoci così la feconda bellezza del 'rischio dell'altro'. È l'amore che fa rinascere il mondo".

Nella sua omelia ha detto che "l’amore, che ha bisogno di essere contenuto nel vaso della bellezza e della gentilezza, della cordialità e della semplicità, dell’umiltà e della gioia, della speranza e della mitezza, della misericordia e del perdono, della purezza del cuore e della mente".

© Riproduzione riservata