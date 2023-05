Palermo pronto per Cagliari, Corini: «L'assenza di Brunori? Abbiamo valide alternative»

«Affrontiamo un avversario di valore, allenato da un uomo straordinario con una carriera incredibile. Hanno ambizioni e una rosa importante». Il tecnico del Palermo Eugenio Corini sa bene quanto sia complicata la trasferta di domani a Cagliari (alle 14 all’Unipol Domus) e lo ha sottolineato nella consueta conferenza stampa che precede il match.

«In casa non hanno mai perso – ha aggiunto -, è uno stadio difficile da espugnare. Ma è stimolante, visto che siamo in una zona in cui sognavamo di entrare. Abbiamo una grande possibilità e ci siamo preparati al meglio». Ma il Palermo dovrà fare a meno di Brunori (squalificato) che ha deciso comunque di partire insieme alla squadra: «Matteo ha espresso la volontà di stare con la squadra, un gesto per sostenere i compagni. Dura senza di lui? Certo, ma abbiamo comunque un attacco importante e possiamo sopperire alla sua assenza».

I rosanero hanno vissuto bene l’avvicinamento alla partita, con un allenamento a porte aperte che ha coinvolto tanti tifosi e bambini allo stadio Renzo Barbera: «Devo ringraziare chi è venuto allo stadio. Un clima fantastico, idea condivisa col direttore Rinaudo. È stata una bellissima giornata che ci ha reso ancora più carichi. Secondo me periodicamente si potrebbe ripetere. C’erano anche tanti bambini che sono il futuro: il calcio è bello perché include gente di tutte le età».

Chi scenderà in campo? Come al solito il tecnico non si sbilancia anche se si è espresso sulla condizione di alcuni giocatori: «Stulac ha fatto un percorso difficile: quattro mesi sono tanti. È fluido nei movimenti ma ci vuole cautela, sta ritrovando la condizione respirando la squadra. Può diventare una risorsa in più. Saric ha fatto un lavoro importante, lo abbiamo recuperato. Oggi ha preso una botta alla caviglia, ma si è ripreso, il medico mi ha già rassicurato. Aurelio ha avuto una gastroenterite, ma lo abbiamo tenuto con noi».

Corini ne porta con sé 24 per la trasferta di Cagliari. Ecco la lista completa dei convocati: 1 Grotta, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 16 Stulac, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli , 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella.

