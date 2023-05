Palermo, buone notizie per Corini: contro il Cagliari Saric e Nedelcearu a disposizione

Eugenio Corini potrà contare su Saric e Nedelcearu per il match di sabato contro il Cagliari. Come si legge sul sito ufficiale del Palermo, infatti, i due calciatori si sono allenati in gruppo questa mattina al Renzo Barbera. Recuperi importanti in vista degli ultimi due impegni del campionato.

Il difensore centrale rumeno veniva da un affaticamento muscolare, mentre una lesione al legamento mediale del ginocchio aveva fermato il centrocampista bosniaco. Ci sarà con ogni probabilità anche Stulac, cui Corini potrebbe riservare uno scampolo di partita. Gomes sta meglio dopo il problema al tendine e dovrebbe essere del match. Non ci sarà Brunori, che è squalificato dopo il giallo rimediato in casa contro la Spal.

In questo clima Corini sta preparando la partita in terra sarda, contro il Cagliari. Lavoro intendo anche questa mattina a Boccadifalco per i siciliani, che contro la squadra di Ranieri potrebbero già blindare la partecipazione ai playoff. I rosanero hanno effettuato un'attivazione e torello, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

© Riproduzione riservata