I tifosi rosanero in trasferta a Brescia nonostante le feste: «Il Palermo è una famiglia»

«Si dice sempre che le feste si passano con le persone più care, e per me il Palermo è questo: la mia famiglia». Erano poco più di 500 i tifosi in trasferta del Palermo che hanno seguito i rosanero a Brescia in un giorno di festa, quello di Santo Stefano, subito dopo il Natale. In tanti sono arrivati direttamente dalla Sicilia, ma qualcun altro è residente in Lombardia e non è mancato all'appuntamento con il Palermo.

«Io abito qui, a Brescia, ma sono di Palermo, dello Zen, e ho portato a vedere la partita mia nipote». Qualche rimpianto per il pareggio: «Peccato, potevamo vincerla, siamo stati padroni del campo», dice uno di loro. «Ma ci siamo divertiti lo stesso, ora godiamoci questo periodo di pausa e ripartiamo alla grande», ribatte un altro. Una chiusura d'anno agrodolce per il Palermo, insomma, che si gode comunque un punto importante e soprattutto l'affetto dei suoi tifosi. Quello non manca davvero mai.

© Riproduzione riservata