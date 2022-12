A Brescia il Palermo agguanta il quinto risultato utile di fila: 1-1 con qualche rimpianto

L’ultima di un annata piena di gioie, cambiamenti e successi. Di un’annata che accompagna i tifosi rosanero a sperare in un futuro roseo. L’ultima dell’anno termina 1-1 al Rigamonti di Brescia con un Palermo che nella parte finale del match merita abbondantemente la vittoria.

L’anticipo del boxino day sembra accendersi subito dopo 60 secondi quando avviene il primo tentativo di Segre: cross di Di Mariano, spizzata di Brunori e stoccato del numero 8 che termina però alta sopra la traversa. Dopo cinque minuti arriva la prima occasione per il Brescia: Galazzi batte il calcio di punizione e Vido spizza. Grande parata di Pigliacelli che mette in angolo. La prima frazione di gara però è caratterizzata da diversi errori tecnici, specie in fase di costruzione offensiva. A metà del primo tempo buona occasione per Bianchi: assist di Van De Looi e destro debole del numero 24. Para in presa bassa Pigliacelli. Poco prima del riposo i ritmi si abbassano ulteriormente, e lo spettacolo non è sicuramente protagonista di questo anticipo della 19esima giornata di Serie B. L’ultimo spiraglio arriva sempre dai padroni di casa, al 43’: cross di Bisoli, tocca che Van De Looi che sbagliando stava per regalare un assist al bacio per Bianchi. Ma c'è Bettella, che intercetta e allontana

Il secondo tempo si apre subito amaramente per i ragazzi di Corini. Al 49’ infatti segna il Brescia: gol di Galazzi che su contropiede insacca sotto le gambe di un Pigliacelli colpevole. Ma al Rigamonti, per i padroni di casa, non c’è tempo di festeggiare. Al 51’ pareggia subito il Palermo con un grande colpo di testa di Segre. Assist di Di Mariano e stoccata del numero 8. 1-1 a Brescia, il secondo tempo sembra essere una partita totalmente diversa. Al 59’ ancora Palermo, ancora Di Mariano che ruba un buon pallone sulla metà campo, ma la conclusione dai 25 metri non impensierisce l’estremo difensore bresciano. Le rondinelle durante il secondo tempo escono un po’ fuori dai ritmi e subiscono maggiormente la pressione dei rosanero.

L’ingresso di Floriano aumenta la qualità di gioco del Palermo, specie al 76’ quando l’ex Bari con uno scavetto trova Mateju dentro l’area che però tocca di mano e non sfrutta l’occasione. Verso il finale del match gioca soltanto il Palermo: All’89 Saric parte palla al piede e serve Segre che a tu per tu con Lezzerini si allunga troppo il pallone non arrivando alla conclusione finale. Allo scadere, dopo i 4 di recuperi, da cross su calcio d’angolo Di Mariano pizza di testa ma non impensierisce la difesa padrone di casa. Dopo un intenso forcing rosanero, al Rigamonti termina 1-1. Quinto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Corini che confermano e sigillano l’undicesima posizione e che chiudono il girone di andata a 24 punti. Senza infami e senza lode. In linea con quelli che da sempre sono stati gli obiettivi del Palermo in questa stagione 2022-2023.

