Dagli spalti a Brescia cori offensivi contro il Palermo: «Avete solo la mafia». Rabbia dei tifosi rosanero

Brescia-Palermo, anticipo del boxing day disputato ieri a Santo Stefano, è terminata in pareggio per 1 a 1. Ma sugli spalti si è disputata un'altra partita che i tifosi locali hanno certamente perso. Ieri, infatti, gli oltre 700 supporter rosanero presenti al Rigamonti hanno dovuto assistere alle ennesime e spregevoli invettive contro la Sicilia, ancora una volta additata come terra di mafiosi.

Alcuni tifosi del Palermo hanno fatto ingresso poco dopo il fischio d’inizio delle 12.30 e dalla curva del Brescia sono arrivati subito i primi cori offensivi nei loro confronti. «Solo la mafia, avete solo la mafia» è uno di quelli pronunciati più volti dai lombardi. Ennesima riprova del fatto che spesso il tifo trascende il semplice sfottò e sfocia in controversie sociali e morali evitabili.

Inoltre, nel secondo tempo, durante un’azione sulla fascia mancina di Matteo Brunori, la curva della formazione lombarda ha rigettato, forse in maniera fortuita, un pallone in campo precedentemente arrivato dalle loro parti. L’azione poi si è conclusa con la palla terminata in calcio d’angolo dopo il contrasto tra lo stesso giocatore rosanero e un avversario.

Ma sono i cori offensivi nei confronti del popolo rosanero ad aver lasciato il segno tra i tifosi del Palermo. E su Facebook nelle ore successive alla partita è cresciuta la rabbia e la richiesta esplicita di una squalifica o di una multa nei confronti del Brescia.

© Riproduzione riservata