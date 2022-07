Baldini e Castagnini salutano Palermo, il video integrale della conferenza stampa

Silvio Baldini e Renzo Castagnini salutano Palermo e lo fanno incontrando i giornalisti il giorno dopo l'annuncio delle dimissioni. Ecco il video integrale della conferenza stampa.

"Sento di non essere parte del progetto della società - spiega Baldini - e questo non mi consente di lavorare con la giusta mentalità come l'anno scorso. La mia è una scelta ponderata, presa col senso di responsabilità che ho verso i tifosi, la città e la squadra. Non sono uno che si tiene lo stipendio e si fa cacciare. Avrei dovuto rassegnare le dimissioni 15 giorni fa, ma non l'ho fatto perché non volevo fuggire".

Una decisione condivisa anche da Castagnini: "Baldini è rimasto per i grandi risultati che ha centrato - ha spiegato Castagnini - e questo la nuova proprietà lo ha riconosciuto. Lui si era esposto per me e anche io sono rimasto. Ma in realtà non ci sentivamo al centro del progetto. Abbiamo deciso di provare lo stesso a fare un determinato tipo di lavoro ma non ci siamo riusciti e abbiamo capito che avevamo perso il gruppo. Per questo abbiamo deciso che non era il caso di continuare".

I piani della società restano quelli annunciati: consolidamento della squadra in B in questa stagione e poi obiettivo serie A nella prossima.

