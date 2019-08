Sgombero del Barbera, Sagramola: "Riassunzioni? Priorità ai vecchi dipendenti del Palermo"

Rinaldo Sagramola, neo amministratore delegato del Palermo di Mirri e Di Piazza, questa mattina ha fatto un blitz allo stadio Barbera per un saluto ai dipendenti dopo lo sgombero forzato da parte della polizia municipale.

“Abbiamo a disposizione il campo di gioco per proseguire la manutenzione - dice Sagramola - non ancora gli uffici. Ho però visto le foto e devo dire che si sta riprendendo, speriamo che per fine mese sia a posto".

Sul futuro dei dipendenti commenta: "Provo dispiacere, con loro ho anche condiviso diversi anni qui; vedremo. Partiamo con una struttura molto diversa da quella attuale, ma abbiamo preso un impegno ed è quello di eventualmente attingere alla forza lavoro attuale. Stime sulle riassunzioni? Stiamo mettendo a punto il tutto”.

