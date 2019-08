Palermo, assorbiti i primi 3 ex dipendenti della vecchia società

Tre ex dipendenti della società di Tuttolomondo trovano ora un posto nella neonata SSD Palermo. Si tratta dell'addetto stampa Andrea Siracusa, che per questa stagione ricoprirà anche il ruolo di team manager, e i magazzinieri Franco Salerno e Pasquale Castellana.

Nei prossimi giorni, scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, si capirà se ci sarà spazio per altri dipendenti. La questione resta aperta in attesa dell'udienza relativa all'istanza di fallimento depositata dalla Procura

L'appuntamento tra i legali del club e il sindacato Slc Cgil è rinviato ad una data successiva al 22 agosto, quando si terrà in aula la prima udienza.

