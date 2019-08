Ecco il nuovo Palermo: Pergolizzi firma, Castagnini capo dell'area tecnica

Che l’allenatore scelto fosse lui era ormai chiaro, ma adesso è arrivata anche la firma, come si legge in un articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola. Rosario Pergolizzi si è legato per un anno al Palermo, un contratto firmato negli uffici della Damir, dove oltre a Mirri e Sagramola, erano presenti anche Tony Di Piazza e Renzo Castagnini che sarà il responsabile dell’area tecnica.

Oggi la società si presenta ufficialmente al Barbera - diretta su Tgs (canale 15 del digitale terrestre) - e annuncia anche le nuove cariche per quanto riguarda l’area sportiva. Castagnini ha accettato il ruolo, mentre si attende una risposta da Leando Rinaudo al quale è stato proposto l’incarico di direttore tecnico del settore giovanile.

Ieri intanto Pergolizzi ha messo nero su bianco sul suo ingaggio, anche se negli ultimi giorni era rimasto l’unico allenatore in corsa per la panchina. Il tecnico che vinse lo scudetto Primavera nel 2009 col Palermo tra poco più di una settimana sarà alla guida di una squadra ancora da allestire e che il 12 agosto partirà per il ritiro di Petralia Sottana.

A Pergolizzi l’arduo compito di lanciare la risalita del Palermo verso il calcio che conta. Partendo dalla Serie D, campionato che ha disputato solo nel 2015/16 col Marsala che ha portato dall’Eccellenza alla quarta serie, retrocedendo al termine dello spareggio con la Palmese.

© Riproduzione riservata