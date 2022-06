Letta a Palermo per Miceli: "Questa città ha bisogno di trasparenza"

"La questione morale esiste, per noi è fondamentale a prescindere da quello che è successo stamattina (l'arresto per voto di scambio politico elettorale di Pietro Polizzi, candidato al consiglio comunale di Forza Italia, ndr), che comunque la rende ancora più evidente". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine del comizio a Palermo, in sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli.

"Palermo ha bisogno di trasparenza, di atteggiamenti che siano i più lineari possibili da parte di tutti quelli che stanno facendo politica, e che ci sia la capacità di dire con grande chiarezza no... no a qualunque atteggiamento che sia ambiguo, purtroppo di ambiguità questa terra e questa città ha pagato dei prezzi enormi".

"Quindi no a ogni ambiguità e sì alla completa trasparenza - ha detto Letta -Chiediamo al centrodestra di dire le stesse parole con forza. Con la stessa forza siamo qui impegnati con Franco Miceli esattamente con la voglia di essere all'altezza di questa sfida, sapendo che la questione morale per Palermo, la Sicilia e l'Italia è importante come lo era in passato, forse ancora di più oggi. L'idea che si ricaschi ancora nei vecchi vizi del passato è secondo me tristissimo per Palermo".

Il segretario del Pd ha fatto un cenno anche alle regionali, rispondendo ai cronisti che chiedevano se si faranno le primarie dell'area progressista (centrosinistra e M5s) per la scelta del governatore: "Per quanto riguarda noi, vogliamo che si facciano. È importante farle".

